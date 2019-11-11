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Летчики ЮВО на Севкавказе уничтожили заглубленный командный пункт условного противника

В ходе учений были задействованы пять самолетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Летчики Южного военного округа (ЮВО) в рамках учений на Северном Кавказе, применив пуск авиационных ракет и пушек, уничтожили командный пункт условного противника. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

"Экипажи штурмовиков Су-25СМ Южного военного округа (ЮВО) при выполнении полетных заданий уничтожили заглубленный командный пункт условного противника на одном из полигонов на Северном Кавказе. В составе боевого звена самолеты СУ-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к полетам привлекались более 20 летчиков, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб. Было задействовано пять самолетов. В ходе учений экипажи совершенствовали навыки пилотирования авиационной техникой в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах.

За 2019 год экипажи штурмовиков Су-25СМ приняли участие в более чем 20 различных учениях и выполнили около 1,5 тыс. вылетов на территории республик Северного Кавказа, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. С начала года каждый военный летчик ЮВО совершил порядка 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 100 часов, добавили в пресс-службе.

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