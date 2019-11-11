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Кризис в Сирии

Общественный совет при МО РФ в декабре доложит об условиях службы военнослужащих в Сирии

Председатель совета Павел Гусев сообщил, что по подобным докладным "принимаются знаковые решения"

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 11 ноября. /ТАСС/. Общественный совет при Минобороны РФ в декабре 2019 года представит главе ведомства доклад об условиях службы российских военнослужащих в Сирии, особо отметив высокий уровень бытовых удобств и питания, сообщил председатель совета Павел Гусев, комментируя итоги поездки делегации этого органа на авиабазу "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

"В декабре будет заседание общественного совета, итоговое за год, и там мы министру докладываем лично о том, что мы видим, что происходит, какие есть проблемы, что бы мы хотели, может быть, и подсказать руководству министерства, потому что они не все могут увидеть, - заявил Гусев. - Мы всегда докладываем, мы пишем бумаги, и по ним, по нашим докладным, принимаются очень знаковые решения".

Гусев добавил, что члены совета "увидели, насколько блестяще здесь все подготовлено, чтобы в сложнейших условиях офицеры и рядовые могли ощутить заботу Минобороны".

В свою очередь член общественного совета Герой Советского союза генерал-полковник Валерий Востротин признался, что четыре года назад был в Сирии, и за это время здесь все значительно изменилось в лучшую сторону. "Бытовые условия, созданные для личного состава, не только для офицеров и командного состава, но и для рядовых солдат и матросов, созданы просто идеальные. Все продумано до мелочей. Питание разнообразное, полнокалорийное, полезное, - сказал он. - Все это способствует повышению боеспособности личного состава, мы очень удовлетворены этим и будем докладывать министру обороны, что в этом направлении проблема снята, ее нет".

В ходе поездки членам совета показали, в каких условиях живут и служат российские военнослужащие. Участники делегации осмотрели спальные помещения и комнаты отдыха, спортивный городок, столовую, прачечную и русскую баню. Члены совета также смогли осмотреть расположение пункта и окрестности города Тартус с моря на двух быстроходных патрульных катерах "Раптор".

Общественный совет при Министерстве обороны России образован в 2006 году и является постоянно действующим совещательно-консультативным органом общественного контроля. Его решения носят рекомендательный характер.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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