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Россия готова делиться с Бразилией технологиями систем безопасности

Как сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский, в Бразилии также мог бы быть востребован российский опыт в области использования технологии распознавания лиц и контроля дорожного движения

БРАЗИЛИА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские производители систем безопасности готовы делиться технологическими наработками с потенциальными бразильскими партнерами. Об этом заявил в понедельник заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.

"Российские предприятия, производящие системы безопасности вместе с нами, готовы рассматривать проекты, основанные на передаче технологий производства и сборке отдельных избранных систем здесь, в Бразилии", - заявил он, выступая на первом российско-бразильском торгово-инвестиционном форуме в Бразилиа.

На мероприятии "Рособоронэкспорт" представил его участникам российскую систему "Безопасный город". Гореславский отметил, что управление "умными и безопасными городами" требует защиты от недружественного проникновения в их электронные сети. "В особенности это касается обеспечения безопасности цифровых сетей, обеспечивающих функционирование систем водо- и электроснабжения", - пояснил он.

По словам Гореславского, в Бразилии также мог бы быть востребован российский опыт в области использования технологии распознавания лиц, контроля дорожного движения. "Потребителями таких продуктов, как правило, являются муниципальные образования, правоохранительные органы, региональные власти", - отметил он, напомнив, что Россия и Бразилия уже обладают опытом успешного сотрудничества в этой области, в частности в рамках чемпионата мира по футболу 2014 года.

Теги
БразилияРоссия
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