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Военные химики ЦВО впервые применили метод скоростного обеззараживания

Они использовали эту методику на прошедшем стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (РХБЗ ЦВО) впервые применили новейшие методики для специальной обработки, аэрозольной маскировки, а также ведения боевых действий в составе огнеметных подразделений. Об этом накануне профессионального праздника сообщил во вторник журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ЦВО полковник Александр Родионов.

"На прошедшем стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019" специалисты войск РХБЗ ЦВО впервые применили методику скоростного обеззараживания в движении танковых и мотострелковых подразделений. Колонна условно зараженной техники двигалась на малой скорости в назначенный район, а экипажи ТМС-65М1 - ей навстречу, что позволило в два раза сократить время на проведение специальной обработки. Также сводные огнеметные подразделения ЦВО впервые нанесли массированный удар в ходе маневренной обороны по выдвигающейся колонне техники боевиков четырьмя ротами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А одновременно", - сказал Родионов.

Он добавил, что в 2019 году успешно опробован и внедрен в процесс боевой учебы метод подвижного аэрозольного прикрытия действий расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и постановки объектовых дымовых экранов. "Последний может ставиться как для прикрытия строго определенных границ объекта, так и имитировать скрываемый объект от систем лазерного и теплового наведения высокоточного оружия противника", - уточнил Родионов.

День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября согласно указу президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

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Россия
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