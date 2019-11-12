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Военная операция Турции на севере Сирии

Россия и Турция приступили к пятому совместному патрулированию на северо-востоке Сирии

Патрулирование пройдет по новому маршруту

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пятый совместный российско-турецкий патруль начал работу в районе населенного пункта Айн-эль-Араб (Кобани) на северо-востоке страны. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"С 12:10 12 ноября 2019 года пятый совместный патруль российской военной полиции и Вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что совместное патрулирование пройдет по новому маршруту, который, стартовав от пункта таможенного перехода Айлишар, пройдет вдоль сирийско-турецкой границы. Общая протяженность маршрута патрулирования составит более 80 километров.

Всего в патрулировании принимают участие около 50 военнослужащих двух государств и восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы. Движение колонны контролирует российский беспилотник "Орлан-10".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат в Сирии прошло 1 ноября в районе Эль-Камышлы, второе - 5 ноября в районе Айн-эль-Араба, третье - 8 ноября между населенными пунктами Эль-Камышлы и Эль-Маликия, четвертое - 11 ноября от перехода населенного пункта Шейрек вдоль сирийско-турецкой границы.

Теги
СирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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