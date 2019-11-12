Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобороны получило заключительную партию РСЗО "Торнадо-Г" в 2019 году

Работы по ремонту и модернизации боевых машин выполнены в полном объеме и в срок

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минобороны России в рамках гособоронзаказа на 2019 год получило заключительную партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы "РТ-Капитал" (входит в Ростех).

На эту тему
Удар "Торнадо". Секреты самой мощной реактивной системы залпового огня России

"ЗАО "Специальное конструкторское бюро", входит в группу предприятий "Мотовилихинские заводы" (входит в периметр госкорпорации "Ростех"), отправило заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" подразделениям Минобороны России в рамках выполнения гособоронзаказа", - отметили в "РТ-Капитале".

Отмечается, что работы по ремонту и модернизации боевых машин РСЗО "Град" до уровня "Торнадо-Г" по программе 2019 года выполнены в полном объеме и в срок.

В пресс-службе компании отметили, что "Мотовилихинские заводы" являются единственным в России производителем боевых и транспортно-заряжающих машин для РСЗО типа "Град", "Смерч", а также и их модернизированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".

"Торнадо-Г" - реактивная система залпового огня калибра 122 мм, развитие РСЗО "Град". Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиции в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить позицию.

Разработана в АО "НПО "Сплав" концерна "Техмаш" госкорпорации "Ростех". Отличительными особенностями системы является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Принята на вооружение ВС РФ в 2014 году.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мнение
Кому отойдет "Мотор Сич": Вашингтон разложил "российско-китайский пасьянс"
Дмитрий Литовкин — о том, потеряет ли что-нибудь Россия, если США сумеют помешать продаже "Мотор Сич" Китаю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС