Минобороны получило заключительную партию РСЗО "Торнадо-Г" в 2019 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минобороны России в рамках гособоронзаказа на 2019 год получило заключительную партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы "РТ-Капитал" (входит в Ростех).

"ЗАО "Специальное конструкторское бюро", входит в группу предприятий "Мотовилихинские заводы" (входит в периметр госкорпорации "Ростех"), отправило заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" подразделениям Минобороны России в рамках выполнения гособоронзаказа", - отметили в "РТ-Капитале".

Отмечается, что работы по ремонту и модернизации боевых машин РСЗО "Град" до уровня "Торнадо-Г" по программе 2019 года выполнены в полном объеме и в срок.

В пресс-службе компании отметили, что "Мотовилихинские заводы" являются единственным в России производителем боевых и транспортно-заряжающих машин для РСЗО типа "Град", "Смерч", а также и их модернизированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".

"Торнадо-Г" - реактивная система залпового огня калибра 122 мм, развитие РСЗО "Град". Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиции в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить позицию.

Разработана в АО "НПО "Сплав" концерна "Техмаш" госкорпорации "Ростех". Отличительными особенностями системы является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Принята на вооружение ВС РФ в 2014 году.