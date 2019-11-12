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Шойгу подтвердил позицию России на укрепление военного сотрудничества с Египтом

Российское военное ведомство готово помочь Египту в укреплении обороноспособности страны, отметил глава Минобороны

КАИР, 12 ноября. /ТАСС/. Россия настроена на продолжение активного взаимодействия с Египтом в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Повышение обороноспособности республики - приоритетная задача военного и военно-технического сотрудничества (ВТС) Москвы и Каира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В очередной раз хотел бы подтвердить, что в качестве одной из приоритетных задач нашего двустороннего военного и военно-технического сотрудничества российская сторона ставит повышение обороноспособности Египта", - сказал он во вторник, выступая на пленарном заседании совместной российско-египетской комиссии по ВТС.

По его словам, Россия настроена "на продолжение активного взаимодействия с Египтом в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке". Близость подходов к решению ключевых глобальных и региональных проблем позволяет двум странам "объединить усилия в интересах становления и упрочения справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия и взаимоуважения".

Министр поблагодарил египетских коллег "за теплый прием, оказанный российской делегации". "Посещая Египет, мы всегда чувствуем себя здесь, как дома, - сказал Шойгу. - С удовлетворением отмечаем, что в последние годы российско-египетские отношения развиваются особенно динамично и позитивно". По словам Шойгу, нынешнее заседание "является очередным шагом на пути укрепления стратегического партнерства между нашими странами в оборонной сфере".

"Безусловно, особую роль в развитии российско-египетского сотрудничества играют доверительные отношения лидеров наших стран. Их встреча на полях саммита Россия - Африка 23 октября стала уже третьей за год", - сказал министр обороны РФ. Он отметил, что главы России и Египта с каждым годом ставят перед оборонными ведомствами "все более высокие цели, в том числе в военной и военно-технической областях". "Сегодня мы можем обсудить результаты работы за прошедший период и определить первоочередные задачи на перспективу", - сказал Шойгу.

Он представил членов российской делегации, в составе которой заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин, исполнительный директор АО "Рособоронэкспорт" Олег Маркеев, ответственный секретарь российской части комиссии Дмитрий Савельев. Также в работе комиссии принимают участие представители, отвечающие за отдельные направления сотрудничества.

Перед заседанием Шойгу провел переговоры с министром обороны и военной промышленности Египта генерал-полковником Мухаммадом Заки. В ходе встречи обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

Укрепление обороноспособности

Российское военное ведомство готово помочь Египту в укреплении обороноспособности страны, заявил Шойгу.

"Рад передать вам самые наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он с благодарностью вспоминает ваше участие в саммите Россия - Африка в качестве сопредседателя. Это была напряженная, непростая, но результативная работа. Итоги саммита подтвердили, что сегодня Египет занимает одну из лидирующих позиций на африканском континенте и остается стратегическим союзником России в этом регионе", - сказал Шойгу.

В немалой степени, отметил он, это лично заслуга президента Египта, а также вооруженных сил республики, "которые являются гарантом независимого, стабильного развития страны, сдерживают распространение террористической угрозы в Северной Африке". "Минобороны России готово помочь в укреплении национальных Вооруженных сил и обороноспособности Египта", - сказал Шойгу.

Он поблагодарил ас-Сиси "за предоставленную возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества".

В свою очередь президент Египта поблагодарил министра обороны России за визит, отметив, что рассчитывает на продуктивность предстоящего пленарного заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичЕгипетРоссия
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