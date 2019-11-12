Новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 могут показать на параде Победы в 2020 году

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ планирует показать на параде в честь 75-летия Победы новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 и направить ее в войска. Об этом сообщил начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и осуществлена поставка ее в войска. Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

По словам Кириллова, перевооружение подразделений РХБ защиты идет по плану. Он подчеркнул, что всего в 2019 году войска получат 350 единиц специальной техники, в том числе термодымовые машины и комплексы дистанционного управления аэрозольным противодействием

13 ноября войска празднуют 101 год со дня основания.