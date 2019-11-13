Новейшую спецтехнику РХБЗ впервые применили для полной спецобработки "Ярсов"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Стратегические ракетчики впервые применили новейшую специальную технику - унифицированные тепловые машины УТМ-80М - при выводе полка ракетного комплекса "Ярс" на маршруты боевого патрулирования. Об этом в среду сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"При совершении марша ПГРК "Ярс" на полевые позиции в Свердловской области подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение незаконными вооруженными формированиями химического оружия, - говорится в сообщении. - "Диверсанты" применили боеприпасы, снаряженные стойкими отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. Группы обозначения <...> действовали в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок "Ярс".

При выполнении задач по дегазации и специальной очистке, а также аэрозольной маскировке полевых позиций были использованы авторазливочные станции АРС-14КМ. Впервые в условиях, максимально приближенных к боевым, была апробирована машина тепловой обработки УТМ-80М, которая позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки.

Всего в ходе учений подразделения радиационной химической и биологической защиты провели полную специальную обработку свыше 100 единиц техники, включая пусковые установки "Ярс".