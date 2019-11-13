Источник: первые две ракеты с блоком "Авангард" встанут на дежурство в ближайшие недели

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком "Авангард", встанут на опытно-боевое дежурство в ближайшие недели. В настоящее время ведутся работы по подготовке и загрузке ракет в шахты, сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В конце ноября-начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов "Авангард", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что в настоящее время в позиционном районе "ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие мероприятия".

В РВСН по телефону не стали комментировать предоставленную источником информацию. ТАСС направил запрос в пресс-службу Минобороны РФ.

Как сообщал ТАСС в октябре прошлого года другой источник в "оборонке", на боевое дежурство в ВС РФ должны поступить два полка "Авангардов" по шесть ракет в шахтных установках в каждом.

О подписанном контракте на серийное производство комплексов "Авангард" сообщил в марте 2018 года занимавший тогда должность замминстра обороны Юрий Борисов. В декабре 2018 года командующий РВСН Сергей Каракаев отмечал, что первые комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.

О комплексе "Авангард"

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.

Впервые об этом оружии рассказал 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. На коллегии Минобороны РФ в конце 2018 года президент РФ отметил факт начала серийного производства ракетного комплекса "Авангард". Путин тогда подчеркнул, что "Авангард", наряду с ракетами "Сармат", комплексами "Кинжал" и "Пересвет", кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым "надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия".