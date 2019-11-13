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Более 2,5 тыс. предприятий ОПК приглашены на форум "Армия-2020"

Заместитель министра обороны Павел Попов сообщил, что всего форум могут посетить 1,5 млн человек

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. предприятий промышленности и организаций приглашены принять участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов на заседании организационного комитета форума.

"К участию в форуме уже приглашено более 2,5 тыс. предприятий и организаций. Выставочная экспозиция будет сформирована в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 320 тыс. кв. м", - рассказал Попов.

По его словам, суммарная посещаемость форума прогнозируется на уровне 1,5 млн человек.

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в следующем году форум пройдет одновременно с Армейскими международными играми.

Попов уточнил, что 23 августа планируется провести совместную церемонию открытия форума и Армейских игр в конгрессно-выставочном центре "Патриот", с 24 по 26 августа на форуме смогут работать специалисты, а с 27 по 29 августа он будет открыт для всех желающих. Даты завершения игр он не сообщил, но традиционно они проходят в течение двух недель.

Участие зарубежных делегаций

Попов также сообщил, что в форуме пригласят участвовать свыше 130 делегаций иностранных государств.

"Для обеспечения международной составляющей форума организована работа по приглашению более 130 официальных зарубежных делегаций и предприятий промышленности", - сказал Попов. "Прорабатывается вопрос по участию пилотажных групп иностранных государств", - продолжил он.

Попов отметил, что в следующем году особенностями форума станут демонстрация специализированных программно-технических комплексов и систем, функционирующих с применением технологий искусственного интеллекта, тематическая выставка "Победа", посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, представление проектов технополиса "Эра", а также формирование фан-зон для болельщиков армейских игр.

По словам замминистра, планируется обширная научно-деловая программа. "Одним из ее ключевых мероприятий станет круглый стол на тему "Искусственный интеллект", - пояснил Попов.

Также он рассказал, что организована разработка гимна форума и его официального символа, продолжается работа по развитию транспортной доступности парка "Патриот".

В июне этого года в торжественной церемонии открытия форума "Армия-2019" приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 120 иностранных государств, в том числе на уровне глав оборонных ведомств - 10 государств, на уровне начальника генерального штаба - шесть государств, на уровне заместителя министра обороны - 25 государств, на уровне экспертов - 16 государств, на уровне представителей иностранных посольств в РФ - 63 государства.

В этом году в форуме "Армия" приняли участие более 1,3 тыс. отечественных и зарубежных предприятий и организаций, которые представили свыше 27 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

Теги
Россия
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Форум "Армия" и Армейские международные игры пройдут в 2020 году одновременно
По словам министра обороны Сергея Шойгу, такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций и расширить возможности официальных переговоров и встреч
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