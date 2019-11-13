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Первые два Су-30СМ из 12 запланированных к поставке прибыли из России в Белоруссию

Всего Белоруссия ожидает в 2019 году поставку четырех Су-30СМ

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Два многоцелевых истребителя Су-30СМ, закупленные в России, прибыли в Белоруссию в среду. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики в своем Telegram-канале.

"Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из запланированных 12 прибыла в Беларусь", - отметили в оборонном ведомстве.

Там проинформировали, что истребители приземлились на аэродроме 61-й истребительной авиабазы в Барановичах (Брестская область). Как заявили в Минобороны, "самолеты значительно повысят боевой потенциал вооруженных сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства". ВВС и войска ПВО белорусской армии получат "мощный инструмент для обеспечения военной безопасности", отметили в министерстве.

Всего Белоруссия ожидает в этом году поставку четырех Су-30СМ. В 2017 году Министерство обороны Белоруссии заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-З0СМ в период с 2018 по 2020 год. Планировалось, что ежегодно Белоруссия будет получать по четыре самолета.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) - двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1500 км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.

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