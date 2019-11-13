Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Рособоронэкспорт" представит на выставке в Дубае макет истребителя Су-57Э

В рамках выставки компания также проведет презентацию "Российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" представит на оборонной выставке Dubai Airshow 2019 в ОАЭ макет истребителя пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщили в среду в пресс-службе спецэкспортера.

"Представим здесь новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, а также уникальные средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию ЗРПК [зенитный ракетно-пушечный комплекс] "Панцирь-С1М", - цитирует пресс-служба главу компании Александра Михеева.

Как уточнили в пресс-службе, на выставке будет представлен только один натурный образец авиатехники военного назначения: корпорация "Иркут" привезла в Дубай учебно-боевой самолет Як-130.

В рамках выставки Dubai Airshow 2019 "Рособоронэкспорт" также проведет презентацию "Российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам".

Dubai Airshow 2019 пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составит более 750 кв. м. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представят восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и другие.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мнение
"Русские витязи" пересаживаются на Су-35С: как это связано с новой тактикой ВКС
Дмитрий Литовкин — о том, как поступление новых машин "Русским витязям" может сказаться на экспортном потенциале российских истребителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС