Системы С-300ПС заступят на опытно-боевое дежурство на базе РФ в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС российской военной базы в Таджикистане заступят на опытно-боевое дежурство 1 декабря. Об этом в четверг сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

"Зенитный ракетный дивизион, вооруженный системами С-300ПС, заступит на опытно-боевое дежурство с 1 декабря. В настоящее время продолжаются работы по обустройству позиционного района для размещения техники, которые планируется завершить до конца ноября", - сказал Лапин.

26 октября впервые дивизионный комплект зенитных ракетных систем С-300ПС поступил на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, среди которых командный пункт, пусковые установки, радиолокатор, системы наведения, а также машины обеспечения. Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности совместно с силами и средствами Вооруженных сил Республики Таджикистан.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.