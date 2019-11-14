Три российских вертолета перебросили на север Сирии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Три вертолета ВКС России переброшены в аэропорт Камышлы на север Сирии для прикрытия колонны военной полиции. Об этом сообщил в четверг телеканал "Звезда".

"С базы в Хмеймиме в аэропорт Камышлы перебазирована первая группа вертолетов российских ВКС. Они летели на север Сирии около пяти часов", - говорится в сюжете, опубликованном на сайте телеканала.

На аэродром уже прибыли один транспортный Ми-8 и два многоцелевых Ми-35. С земли их прикроют системы ПВО "Панцирь". Как уточнил начальник авиационной комендатуры Тимур Ходжаев, вертолетам будет выделена охрана.

"Выделяется для охраны военная полиция, специальные средства, машины, топливо для обеспечения бесперебойных полетов. Около 10 единиц автомобильной техники", - пояснил Ходжаев.

Российские вертолеты вылетают по патрульным маршрутам на северо-востоке Сирии каждый день уже на протяжении недели. Территория воздушного патрулирования постоянно расширяется, теперь в зоне контроля находится и провинция Хасеке, граничащая с Турцией и Ираком.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности на севере Сирии. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.