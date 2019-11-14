Российские и турецкие военные начали шестое патрулирование на севере Сирии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российская военная полиция и турецкие военные в шестой раз отправились на патрулирование на северо-востоке Сирии. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"С 10:00 14 ноября 2019 года шестой совместный патруль российской военной полиции и Вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Камышлы", - сообщили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что маршрут патрулирования начался от пункта таможенного перехода населенного пункта Шейрек, где военные двух стран уточнили маршруты совместного патруля вдоль сирийско-турецкой границы.

В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств. "Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции", - добавили в Минобороны РФ.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.