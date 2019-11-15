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На военной базе России в Таджикистане построят более 20 новых объектов до 2023 года

Речь, в частности, идет об общежитиях квартирного типа, культурно-досуговом центре и школе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Более 20 объектов будут возведены на российской 201-й военной базе, дислоцированной в Таджикистане, до 2023 года. Об этом журналистам сообщил командир базы полковник Сергей Горячев.

"Согласно планам в военном городке Душанбе до 2023 года запланировано строительство 22 объектов, основными из них являются общежития квартирного типа по 85 квартир каждое (семь объектов), культурно-досуговый центр на 600 посадочных мест, школа на 950 учащихся и детский сад на 200 детей", - сказал Горячев.

Командир базы уточнил, что на данный момент ведутся работы на четырех объектах строительства: казарма на 500 человек, спортивный комплекс, столовая с обеспечением питания 1140 человек, трансформаторная подстанция. "Общая готовность этих четырех объектов составляет 89,6%", - уточнил он.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Теги
ТаджикистанРоссия
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