Российские военные полицейские взяли под охрану аэродром близ Кобани на севере Сирии

КОБАНИ /Сирия/, 15 ноября. /ТАСС/. Военная полиция РФ взяла под охрану аэродром близ Кобани (север Сирии), где находилась база США, сообщил журналистам старший инспектор военной полиции РФ.

Ранее полевой аэродром в районе населенного пункта Метрас на севере провинции Алеппо перешел под контроль правительственных сил Сирии. Рядом с грунтовой взлетной полосой размещалась военная база США. Американцы использовали этот аэродром для снабжения своих баз, а также завозили военную помощь для так называемой умеренной оппозиции.

В среду американские военные спешно покинули ее территорию. Вертолеты армейской авиации ВКС России оперативно перебазировались на аэродром, чтобы не дать предыдущим хозяевам нанести ущерб взлетно-посадочной полосе, как это им уже удавалось делать, когда они покидали свои военные базы. На земле под охрану объект взяли подразделения военной полиции.

"Наше подразделение приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях. В настоящее время саперы проверяют объект на отсутствие взрывоопасных предметов. Неизвестно, какие ловушки и сюрпризы могли оставить бывшие хозяева", - сказал старший инспектор.

Оставленная в спешке инфраструктура подтверждает, что американские войска планировали надолго обосноваться в Сирии. На территории остались оборудованные кондиционерами модули для комфортного проживания, автономная система энергообеспечения, мобильные гигиенические комплексы, рассчитанные на обслуживание около сотни человек, и даже зал для фитнеса с тренажерами. В модулях также остались книги, диски с фильмами ("Касабланка", "Джерри Магуайер", сериал "Во все тяжкие").

Начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Жмурин сообщил журналистам, что в четверг начали "разворачивать отделение центра примирения в населенном пункте Метрас, который будет решать задачи помощи возвращения к мирной жизни". "Сегодня мы начинаем осуществлять гуманитарную помощь, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни", - добавил он. В ближайшее время здесь разместится центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.