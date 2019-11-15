Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Концерн "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

Предприятие приступило к выполнению заказа 2020 года

ИЖЕВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) в 2019 году досрочно исполнил государственный оборонный заказ (ГОЗ) по ключевым для Минобороны РФ изделиям, сообщается в пятницу на сайте группы компаний "Калашников".

В рамках ГОЗ "основная производственная площадка группы компаний "Калашников" - АО "Концерн "Калашников" - досрочно закрыла свои обязательства по ключевым для Министерства обороны России изделиям, среди которых, в том числе, автомат АК-12", сказано в сообщении.

Уточняется, что предприятие приступило к выполнению заказа 2020 года. "Такой результат стал возможен во многом благодаря слаженной работе на местах и высокой культуре производства", - цитирует пресс-служба гендиректора группы "Калашников" Дмитрия Тарасова.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экспорт российского вооружения
Итальянские стрелки будут использовать российские прицелы производства "Швабе"
В холдинге сообщили, что итальянская сторона закупила семь моделей прицелов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС