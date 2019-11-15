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В технополисе "Эра" представили первые разработки в микроэлектронике

По словам первого замминистра обороны Руслана Цаликова, технополису уже есть что не только показать, но и внедрить

АНАПА /Краснодарский край/, 15 ноября. Дизайн-центр военного инновационного технополиса "Эра", где размещены совместные проекты научных рот и научно-исследовательских организаций, а также предприятий ОПК, представил первые итоги работ в сфере микроэлектроники, робототехники, программного обеспечения и биотехнических систем и технологий.

Разработки были представлены первому замминистра обороны РФ Руслану Цаликову, замминистра обороны генералу армии Павлу Попову, а также научному руководителю технополиса "Эра" Михаилу Ковальчуку.

По словам Цаликова, технополису уже есть что не только показать, но и внедрить. "Эра" начала давать продукцию", - констатировал первый замминистра, отметив, что посещение "Эры" "не просто дежурная поездка", а поручение министра обороны Сергея Шойгу.

В частности, Цаликову показали отечественную разработку "Радиочастотная маркировка", которая позволяет считывать сигналы с радиометок и передавать данные о них на компьютер. Сейчас она проходит апробацию в технополисе, уточнил руководитель лаборатории ПАО "Микрон" (ГК "Элемент") Василий Волосов.

"Здесь мы проводим апробацию, то есть мы проверяем работу готовых систем", - отметил он, пояснив, что подобные полностью отечественные системы впервые представлены в России.

Первому замминистра обороны также представили проект по выявлению генетических нарушений в геноме человека.

"Эра"

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии. Сейчас в технополисе ведутся работы по 14 научным направлениям.

Теги
Россия
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