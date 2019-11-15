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Шойгу сообщил, что на учениях "Центр-2019" отработали новые способы действий войск

Учения прошли с 16 по 21 сентября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Участники стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", прошедших с 16 по 21 сентября, отработали новые формы применения и способы действий войск с учетом сирийского опыта. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги учений с руководящим составом ВС РФ.

"В ходе учений были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии", - сказал Шойгу.

Он отметил, что к учениям привлекался личный состав Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, а также часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

При этом для продолжения эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта была применена отдельная десантно-штурмовая бригада. "Она обеспечивала действия главных сил группировки войск. В результате поставленные задачи выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством", - рассказал министр.

Он также напомнил, что в этом году впервые после учений "Запад-81" в полном составе успешно десантирован парашютно-десантный полк и более 200 единиц вооружения и военной техники. "Этого удалось добиться благодаря современным возможностям военно-транспортной авиации. В масштабной операции одновременно участвовал 71 самолет Ил-76", - добавил глава Минобороны.

Слаженность действий

Шойгу при этом отметил слаженное взаимодействие военнослужащих армий стран-участниц учений "Центр-2019".

Министр отметил, что особенность учений заключалась в создании коалиционной антитеррористической группировки войск, представляющих Россию, Китай, Индию, Пакистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

"Хочу отметить слаженность и взаимодействие военнослужащих армий стран-участниц. На всех этапах прослеживалось их общее стремление четко выполнить поставленные задачи", - сказал министр.

Он отметил, что в ходе таких мероприятий повышается уровень совместимости органов управления и войск.

В учениях приняли участие около 128 тыс. военнослужащих, были задействованы более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.

Практические действия отрабатывались на восьми российских полигонах, четырех полигонах Казахстана, двух - Таджикистана и одном полигоне в Киргизии.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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