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Экспорт российского вооружения

Какая российская авиатехника интересует арабский мир

© Донат Сорокин/ТАСС
О том, какие боевые самолеты и вертолеты покупали с начала 2000-х годов страны Ближнего Востока и Северной Африки и к каким растет интерес сейчас

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России со странами Ближнего Востока и Северной Африки находится на подъеме: наряду с традиционными видами техники и вооружения наблюдается растущий интерес к авиации и средствам ПВО. Их доля в ближневосточном портфеле заказов российской техники достигает 80%. Экспортный потенциал повысился в том числе благодаря успешному применению их в составе группировки Воздушно-космических сил РФ в Сирии. Возможности наших самолетов и вертолетов по завоеванию господства в воздухе и нанесению высокоточных ударов по наземным целям стали хорошо известны не только в арабских странах, но во всем мире.

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На открывшейся в Дубае (ОАЭ) Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019 впервые в новейшей истории России представлены гражданские вертолеты — Ми-38 и "Ансат". Компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") показала модель истребителя пятого поколения Су-57Э, а также модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш. Впервые на этом авиасалоне участвует учебно-боевой самолет Як-130, к которому в Ближневосточном регионе растет интерес. Эта машина способна обеспечить подготовку пилотов на самолеты четвертого и пятого поколений. Стало также известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала глубокую модернизацию Як-130, в результате которой он станет в значительной степени боевым.

Помимо него большим экспортным потенциалом в арабских странах обладают многофункциональные истребители Су-30 и МиГ-29 различных модификаций. Среди винтокрылых машин — разведывательно-ударный Ка-52, ударный Ми-28, транспортно-боевой Ми-24 и военные транспортники типа Ми-17. Именно эту отечественную авиатехнику чаще всего приобретали страны Ближнего Востока и Северной Африки начиная с 2000-х годов.

Североафриканский интерес

Алжир входит в число основных партнеров России по ВТС, часть поставок приходится на авиационную технику. Крупнейший контракт — на $7,5 млрд — был подписан в 2006 году на приобретение 28 истребителей Су-30МКИ(А), 28 МиГ-29СМТ, шести МиГ-29УБ и 16 учебно-боевых самолетов Як-130. Все поставки были осуществлены, кроме партии истребителей МиГ-29, так как Алжир отказался от их закупки.

Самолет МиГ-29СМТ Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Самолет МиГ-29СМТ
© Марина Лысцева/ТАСС

Еще 16 единиц Су-30МКИ(А) по контракту 2009 года на сумму около $900 млн были поставлены в 2011–2012 годах. В 2015-м дополнительно заказали еще 14 таких истребителей, которые были переданы в течение последующих двух лет. Сейчас общее число машин этого типа в военно-воздушных силах Алжира составляет 58 единиц.

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В 2013-м был заключен контракт на поставку 42 ударных вертолетов Ми-28Н (поставки начались в 2016 году) и шести транспортных вертолетов Ми-26Т2 (получены заказчиком в 2015–2017 годах), а также модернизацию транспортных вертолетов Ми-17. Сумма сделки оценивалась в $2,7 млрд.

Кроме того, в сентябре этого года газета "Ведомости" со ссылкой на алжирские СМИ сообщала, что на МАКС-2019 в подмосковном Жуковском делегация Алжира подписала соглашения на закупку 14 истребителей МиГ-29М/М2 и 16 истребителей Су-30МКИ(А). Эту информацию российские официальные источники не комментировали.

Еще одна крупнейшая арабская страна Африки — Египет — приобрела 20 военно-транспортных вертолетов Ми-17-1В и несколько пассажирских вертолетов Ми-172 в 1997 году.

Вертолет Ми-17 EPA-EFE/JAWAD JALALI
Описание
Вертолет Ми-17
© EPA-EFE/JAWAD JALALI

Спустя девять лет Египет и Россия достигли договоренности о поставках истребителей МиГ-29СЭ. Контракт оценивался в $1,5 млрд, однако считается, что он остался нереализованным из-за давления США. В 2008-м на сумму около $150 млн был подписан контракт на 14 вертолетов Ми-17, которые были поставлены в 2010–2011 годах.

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В 2014-м, по данным некоторых экспертов, Россия и Египет достигли договоренностей в сфере ВТС примерно на $3,5 млрд. Соглашения включали поставки Каиру, в частности, 46 истребителей МиГ-29 до 2020 года, 46 разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" (в настоящий момент передано около 40 машин).

В мае 2017 года Россия выиграла тендер на поставку палубных ударно-разведывательных вертолетов Ка-52К "Катран" для оснащения вертолетоносцев типа Mistral (два корабля, первоначально строившиеся во Франции для России, были приобретены Египтом в 2015-м).

В 2004 году 15 российских истребителей МиГ-29С получил Судан (стоимость заключенного в 2002-м контракта превышала $200 млн).

По соглашению 2007-го эта страна получила десять вертолетов Ми-17. В 2011 году "Рособоронэкспорт" заключил договор на поставку в Судан 12 боевых вертолетов Ми-24П и шести транспортных вертолетов Ми-8МТ, выведенных из состава ВВС России. В ходе модернизации на Ми-8МТ были установлены новые двигатели ВК-2500, улучшающие характеристики вертолетов в условиях жаркого климата и доводящие их до уровня Ми-8МТВ. Поставка была осуществлена в 2012 году.

Вертолеты Ми-24П Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Вертолеты Ми-24П
© Гавриил Григоров/ТАСС

В мае 2013 года на выставке HeliRussia Судан заключил с "Рособоронэкспортом" новые контракты на поставку дополнительной партии — по 12 вертолетов Ми-24П и Ми-8МТ (также с установкой новых двигателей). Опцион предусматривал возможность увеличения этого количества до 18 единиц каждого типа.

В 2010 году пакетное соглашение на поставку вооружений на сумму $1,8 млрд с РФ заключила Ливия. В частности, в него входили шесть учебно-боевых самолетов Як-130. Однако через год в связи с началом гражданской войны, в результате которой был свергнут режим Муаммара Каддафи, Совет Безопасности ООН ввел эмбарго на поставки вооружений в эту страну, и контракты остались нереализованными.

Ближневосточный интерес

В 2007 году контракт на поставку 22 многоцелевых вертолетов Ми-17 был подписан с Ираком. Эти машины были получены заказчиком до конца 2011-го через посредника — компанию Airfreight Aviation (ОАЭ). Стоимость контракта составляла $345 млн.

В 2012 году — еще один крупнейший контракт: более $4,2 млрд. Через год Россия приступила к поставкам вооружений, включавшим 24 боевых вертолета Ми-35М и 19 вертолетов Ми-28НЭ "Ночной охотник", которые потом использовались в операциях против запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Весной 2014-го Москва и Багдад заключили дополнительный пакет контрактов, в том числе на поставку штурмовиков Су-25.

Вертолет Ми-28НЭ Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Вертолет Ми-28НЭ
© Валерий Матыцин/ТАСС

Приобрести российские бомбардировщики Су-24, истребители Су-27 и МиГ-29 в середине 1990-х годов намеревалась Сирия, однако поставки этой авиатехники так и не состоялись. Контракт на продажу этой стране истребителей МиГ-31Э был подписан в 2007 году. В августе 2015-го турецкие СМИ сообщали о поставке шести из восьми самолетов этого типа. В "Рособоронэкспорте" это не подтверждали и не опровергали. Другой контракт, подписанный в 2015-м, — на поставку 12 истребителей МиГ-29М — выполнен не был.

В январе 2012 году между "Рособоронэкспортом" и Сирией был подписан договор на поставку 36 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму около $550 млн. Однако из-за вооруженного конфликта в стране он также не был реализован.

Учебно-боевой самолет Як-130 Ладислав Карпов/ТАСС
Описание
Учебно-боевой самолет Як-130
© Ладислав Карпов/ТАСС

В 2011 году российская сторона поставила для ВВС Иордании два военно-транспортных самолета Ил-76МФ. 17 апреля 2016 года между холдингом "Вертолеты России" и правительственным Бюро по проектированию и развитию Иордании было заключено соглашение на поставку четырех вертолетов Ми-26Т2. Сумма сделки не разглашалась, поставки начались в январе 2018-го.

В феврале 2017 года соглашение о развитии промышленной кооперации в области военно-технической продукции Россия подписала с ОАЭ. В рамках него договорились о совместной разработке легкого истребителя пятого поколения (на основе МиГ-29, разработка началась в 2018-м). Также сообщалось, что Эмираты намеревались купить у России истребители Су-35. Переговоры пока продолжаются.

Истребитель Су-35С Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Истребитель Су-35С
© Марина Лысцева/ТАСС

Кстати, согласно данным Стокгольмского института по исследованию проблем мира, ОАЭ остаются в списке крупнейших импортеров продукции военного назначения. В 2014 году Эмираты были вторым по величине военным импортером на Ближнем Востоке и занимали 14-е место в мире среди ведущих импортеров вооружений и техники. Увеличение их военных расходов было особенно значительным в период с 2006 по 2014 год (136%).

Арабские дебюты

Dubai Airshow 2019 для Ми-38 — это первое его появление за рубежом. Вертолет с салоном повышенной комфортности демонстрируется на статической экспозиции и принимает участие в летной программе.

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В холдинге "Вертолеты России" отмечают, что при разработке интерьера машины применялись современные технические решения в области безопасности и комфорта. "Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на Ми-38 реализована схема с их задним расположением, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность", — сказали в пресс-службе компании.

Помимо достаточно высоких летно-технических характеристик конкурентным преимуществом Ми-38 является его стоимость, выгодно отличающаяся от иностранных аналогов в данном классе вертолетов, среди которых — AW101 (разработки итальянской компании AgustaWestland) и H225M (европейского концерна Airbus Helicopters).

Вертолет Ми-38 Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"
Описание
Вертолет Ми-38
© Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

"Вертолет Ми-38 изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным и перспективным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности. Самое пристальное внимание при этом уделялось удовлетворению потребностей заказчиков в отношении летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик. Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности", — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В первый день работы выставки Мантуров продемонстрировал Ми-38 наследному принцу эмирата Абу-Даби. Он отметил, что у вертолета хорошие шансы в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.

Еще одна новинка на выставке в ОАЭ — легкий вертолет "Ансат", который впервые представлен на Ближнем Востоке. Машина в корпоративном исполнении также участвует в летной программе.

Вертолеты "Ансат" Николай Новичков/ТАСС
Описание
Вертолеты "Ансат"
© Николай Новичков/ТАСС

Для компаний Ростеха Ближний Восток является одним из ключевых регионов. Здесь традиционно высок спрос на военную технику нашего производства, а в последнее время заметно активизировался интерес к "гражданке" и продукции двойного назначения.

Формат и содержание участия холдинга "Вертолеты России" в Dubai Airshow 2019 демонстрируют новые подходы Ростеха к продвижению высокотехнологичной гражданской продукции на зарубежные рынки с привлечением механизмов поддержки Минпромторга, Российского экспортного центра и лизинговых компаний. Мы уверены, что российская вертолетная техника по цене и качеству способна успешно конкурировать на мировом рынке и рассчитываем, что демонстрационные эффекты будут трансформированы в очередные реальные контракты
Сергей Чемезов
генеральный директор госкорпорации "Ростех"

На выставке в 2017 году сообщалось об интересе со стороны потенциальных покупателей Ближневосточного региона к пассажирскому самолету МС-21. Известно, что в этом году ОАК проводит работу по продвижению VIP-версий самолетов SSJ-100 и МС-21 в ОАЭ.

Dubai Airshow является одним из крупнейших и авторитетных авиасалонов мира. Россия принимала участие во всех выставках начиная с 1993 года.

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичАлжирСуданИорданияИракСирияОАЭЕгипетРоссияЛивияЭкспорт российского вооруженияЧемезов, Сергей Викторович
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