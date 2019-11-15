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Сызранское училище возобновит подготовку вертолетчиков для палубной авиации ВМФ РФ

Как сообщил начальник филиала полковник Александр Асанов, в будущем в филиале может быть организовано обучение на тяжелый транспортный вертолет Ми-26 новой модификации

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сызранский филиал военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил начиная со следующего года возобновит теоретическую подготовку курсантов на вертолеты Ка-27ПЛ, Ка-27ПС и Ка-29 для ВМФ РФ. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник филиала полковник Александр Асанов.

"В 2020-2021 учебном году в филиале планируется возобновить теоретическую подготовку выпускников, направляемых служить в воинские части авиации Военно-морского флота на типах вертолетов Ка-27ПЛ, Ка-27ПС и Ка-29", - сказал он.

По словам Асанова, возможно, в будущем в филиале будет организовано обучение курсантов на тяжелый транспортный вертолет Ми-26 новой модификации.

Курсанты в Сызрани учатся летному делу на учебных и учебно-боевых вертолетах: "Ансат-У", Ми-8 и Ми-24 всех модификаций. При этом теоретически курсанты осваивают такие вертолеты, как Ми-8МТВ-5, Ми-8АМТШ, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н и Ми-28НМ.

Кроме того, как рассказал начальник филиала, при подготовке молодых вертолетчиков используется опыт ведения боевых действий в Сирии.

"На основе полученного опыта применения частей и подразделений армейской авиации в Сирийской Арабской Республике в филиале Военно-воздушной академии внесены изменения в квалификационные требования к выпускникам, скорректирована основная профессиональная образовательная программа, разрабатываются новые учебные пособия, изменена программа летной практики выпускного курса", - сказал он.

Приобретенный в Сирии боевой опыт также положен в основу проводимых летно-тактических учений.

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РоссияСамарская область
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