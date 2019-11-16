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Кризис в Сирии

Военные России привезли гуманитарную помощь в город Айн-Иса на севере Сирии

Военнослужащие раздали населению 3 тыс. пакетов с рисом, мукой и консервами

АЙН-ИСА /Сирия/, 16 ноября. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) привезли гуманитарную помощь в город Айн-Иса в провинции Ракка на севере Сирии, где еще недавно шли бои между сторонниками запрещенной в РФ террористической организации ИГ и курдскими отрядами, сообщает корреспондент ТАСС.

Российские военнослужащие раздали населению пятитысячного города 3 тыс. пакетов с рисом, мукой, консервами, каждый из которых рассчитан на несколько дней.

Гуманитарная акция впервые проходит в районе непосредственной близости от действий вооруженных сил Турции. По словам офицера ЦПВС Сергея Зинченко, особое внимание было уделено наращиванию сил и при проведении гуманитарной акции. Колонну с гуманитарной помощью на земле сопровождала техника военной полиции РФ, а воздухе - вертолеты российских Воздушно-космических сил, которые для обеспечения безопасности шли на предельно низкой высоте.

До того, как их выбили курдские формирования, боевики ИГ использовали Айн-Ису как свою базу, свидетельствуют местные жители. В городе террористы планировали свои действия и сюда же отступали, когда нужно было перегруппироваться. Боевики забирали у людей продукты, лишали доступа к питьевой воде, разрушили инфраструктуру, повредили оросительные системы.

Армия Сирии вошла в Айн-Ису в октябре 2019 года.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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