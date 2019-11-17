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Замглавы Минобороны РФ обсудил вопросы сотрудничества с представителями Таиланда и Лаоса

Встречи состоялись на полях шестого совещания министров обороны стран-участниц АСЕАН

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил с вице-премьером Таиланда Правитом Вонгсуваном перспективы развития российско-таиландского взаимодействия в военной области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, встреча состоялась на полях шестого совещания министров обороны стран-участниц АСЕАН и диалоговых партнеров "СМОА плюс".

"В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-таиландского взаимодействия в военной области, в том числе в рамках многостороннего сотрудничества по линии Россия-АСЕАН", - сказали в Минобороны.

Также Фомин провел встречу с министром обороны Лаоса, генералом армии Тянсамоном Тяннялатом. "В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества", - добавили в министерстве.

Теги
ЛаосТаиландРоссия
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