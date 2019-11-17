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Доля авиации и ПВО в ближневосточном портфеле заказов техники из России достигает 80%

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству также сообщили, что на Ближний Восток приходится 10-20% ежегодного оборонного экспорта России

ДУБАЙ /ОАЭ/, 17 ноября. /ТАСС/. Общая доля авиационной техники и средств противовоздушной обороны (ПВО) в портфеле заказов на российскую продукцию военного назначения (ПВН), сформированном странами Ближнего Востока, составляет порядка 80%. Об этом ТАСС в ходе XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019 сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Наибольший интерес проявляется странами региона к авиационной технике и технике ПВО, на их долю приходится примерно по 40% общего объема заказов", - отметили в ФСВТС.

Как подчеркнули в службе, Россия продвигает на рынок Ближнего Востока почти полный спектр авиации и средств ПВО. "Мы предлагаем странам этого региона практически все современные виды вооружения - самолеты МиГ-29, Як-130, Су-35, вертолеты Ми-28 и Ка-52, современные средства авиационного поражения, зенитные системы С-300ПМУ2, "Антей-2500", зенитные комплексы "Тор-М2К", "Бук-М2Э", "Панцирь-С1", системы управления, тренажеры", - сообщили в ФСВТС.

Доля стран Ближнего Востока в портфеле экспорта российской продукции военного назначения (ПВН) составляет порядка 10-20%.

"На протяжении последних пяти лет объем экспорта ПВН в данный регион находится на уровне в два с лишним миллиарда долларов в год и составляет от 10 до 20% общего объема экспорта, - сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. - Доля региона в портфеле заказов на российскую ПВН также стабильна и составляет от 10 до 20%".

Как сообщил глава ФСВТС, экспорт российского вооружения в страны Ближнего Востока носит стабильный характер. "Как и в отношении любого другого региона, он подвержен периодическим подъемам и спадам, обусловленным циклическим характером спроса на ПВН. Однако за последние более чем 15 лет сотрудничество со странами региона не прекращалось", - отметил Шугаев.

Переговоры России и ОАЭ

Переговоры по поставке в Объединенные Арабские Эмираты российских истребителей Су-35 продолжаются, сообщил Шугаев.

"Переговоры о поставках [в ОАЭ] самолетов Су-35 продолжаются", - сообщил Шугаев.

Он также добавил, что Россия и ОАЭ продолжают переговоры по созданию совместного легкого истребителя 5-го поколения.

О совместной разработке Россией и ОАЭ легкого истребителя 5-го поколения сообщал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе XIII международной выставки вооружений IDEX 2017, прошедшей в Абу-Даби (ОАЭ) в феврале 2017 года.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус составляет около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

Теги
ОАЭРоссияШугаев, Дмитрий Евгеньевич
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Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев добавил, что этот вопрос обсуждается с партнерами
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