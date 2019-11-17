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Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия реализации контракта на С-400

Контракт еще не вступил в силу, уточнили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству
ЗРС С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
ЗРС С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 17 ноября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Арввия обсуждают условия выполнения контракта на поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом ТАСС в ходе XVI международного авиационно-космического салона "Дубай Эйршоу - 2019" (Dubai Airshow 2019) сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

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"С Саудовской Аравией в 2017 году подписан контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф". В настоящее время мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу", - отметили в ФСВТС.

Кроме того, в ФСВТС не исключили возможности выстраивания национальной системы ПВО Саудовской Аравии с использованием и других российских комплексов. "С Саудовской Аравией в предварительном плане обсуждаются возможности по развитию их национальной системы ПВО с использованием российских систем и комплексов", - добавили в ФСВТС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие.

Договоренность о поставках российских зенитных ракетных систем С-400 была достигнута в 2017 году, однако их поставок не было. В феврале 2018 года посол Саудовской Аравии в РФ Раид Халед Кримли сообщал ТАСС, что переговоры о поставке перешли в заключительную стадию, во время которой стороны обсуждают технические и логистические вопросы.

О достижении Россией и Саудовской Аравии договоренности на поставку ближневосточному королевству ЗРС С-400 стало известно в октябре 2017 года.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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