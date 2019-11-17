Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ОАК сделает самолет Як-130 боевым

Глава ОАК Юрий Слюсарь отметил, что самолет можно приспособить под заказчика и регион применения

ДУБАЙ /ОАЭ/, 17 ноября. /ТАСС/. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым. Об этом в воскресенье журналистам сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

"По боевой составляющей у нас главное событие - мы сюда привезли самолет Як-130 <...> Здесь мы представляем начало проекта по его глубокой модернизации - мы значительным образом расширяем его боевые возможности. Он становится не просто учебно-боевой самолет, а в значительной степени боевой самолет", сказал Слюсарь.

По его словам, на Як-130 можно будет выполнять большое количество задач. Кроме того, его можно приспособить под заказчика и регион применения. "Мы кастомизировали эти увеличенные боевые возможности как раз под тех заказчиков здесь, на Ближнем Востоке, с учетом тех задач, которые им здесь предстоит решать", - уточнил глава ОАК.

В частности, на статической экспозиции Як-130 представлена номенклатура авиационных средств поражения: управляемые ракеты "воздух-воздух", блоки неуправляемых реактивных снарядов различных калибров, контейнеры радиоэлектронной борьбы, а также подвесной контейнер с двуствольной авиапушкой калибра 30 мм.

"Его учебная функция также повышена. Этот самолет способен обеспечить подготовку пилотов на самолеты 4-го, 5-го поколения", - добавил Слюсарь.

Ранее в июне на форуме "Армия-2019" глава "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев сообщил, что компания предлагает корпорации "Иркут" модернизировать машину, в частности установить РЛС, легкое вооружение и другие авиационные средства поражения.

Як-130

Як-130 является учебно-боевым самолетом, разработанным ОКБ Яковлева вместе с компанией Aermacchi. Эта модель была создана для замены самолетов Л-39, ранее использовавшихся для тренировок, первое испытание опытного образца Як-130 состоялось в апреле 1996 года. Самолет обладает системой, позволяющей отрабатывать бой без стрельбы настоящими боеприпасами, наносить условные ракетно-бомбовые удары по наземным целям, но в случае войны может эффективно справляться с задачами легкого штурмовика.

Ранее на авиасалоне LIMA 2019 зарубежные заказчики оформили контракты на поставку порядка 100 российских учебно-боевых самолетов Як-130. Российские машины уже поставляются в Бангладеш, Мьянму и Лаос. Есть интерес и со стороны Малайзии. Россия, в свою очередь, готова расширять возможности Як-130 в соответствии с пожеланиями заказчиков.

Теги
ОАЭРоссияСлюсарь, Юрий Борисович
Реклама на ТАСС
Доля авиации и ПВО в ближневосточном портфеле заказов техники из России достигает 80%
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству также сообщили, что на Ближний Восток приходится 10-20% ежегодного оборонного экспорта России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС