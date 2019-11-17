Минобороны пообещало ракетному соединению ЗВО поставку бригадного комплекта "Искандер-М"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ракетное соединение Западного военного округа (ЗВО) в ближайшее время получит бригадный комплект оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

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"В плановом порядке завершается перевооружение ракетных соединений с ракетного комплекса "Точка-У" на современный ракетный комплекс "Искандер". В ближайшее время планируется вручение очередного бригадного комплекта этого уникального комплекса ракетному соединению Западного военного округа", - отметил Матвеевский.

Он также добавил, что в войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы "Мста-СМ", полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, а также реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", которые обладают возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель.

По словам Матвеевского, также продолжается разработка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", который является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. "В нем создано безлюдное боевое отделение, а процессы наведения и заряжания орудия осуществляются автоматически без участия человека", - уточнил он.

Помимо этого, идет разработка пункта комплексной обработки разведывательной информации "Салага-О", способного осуществлять поддержку принятия решений для всех инстанций управления ракетных войск и артиллерии.