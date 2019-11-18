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Ростех создаст две структуры по обслуживанию гражданской и военной техники

Глава госкорпорации Сергей Чемезов, в частности, отметил большой потенциал транспортной авиации

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Ростех намерен создать две структуры по сервисному обслуживанию гражданской и военной техники, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Что касается сервисного обслуживания, тут у нас проблемы, особенно после завершения гарантийного периода. Поэтому мы ведем работу по созданию двух структур - по обслуживанию гражданской и военной техники. Эти предприятия будут создаваться в тех странах, где находится максимальное количество авиатехники", - сказал он на авиавыставке в Дубае.

Говоря о перспективах экспорта авиатехники, Чемезов отметил большой потенциал транспортной авиации. "В гражданской авиации первоочередная задача - насытить собственный рынок, а после этого уже направлять эти машины на экспорт. А вот транспортные машины будут пользоваться спросом. Это и большие транспортные, и турбовинтовые на базе Ил-112 и Ил-76 разной модификации, самолеты-заправщики Ил-78", - добавил он.

По словам главы Ростеха, спрос на транспортную авиацию большой. "Рособоронэкспорт постоянно спрашивают о поставках той или иной авиационной транспортной техники", - сообщил Чемезов.

Сейчас идет процесс интеграции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Ростех. В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% акций ОАК в капитал Ростеха.

О смене руководства и названии ОАК

По словам Чемезова, вопрос о смене руководства и названия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), находящейся в процессе вхождения в Ростех, пока не поднимался.

"Что касается смены руководства ОАК, я думаю, об этом даже рано говорить, мы еще даже официально не получили акции. Пока вопрос о замене гендиректора не стоял", - сказал он. ОАК с 2015 года возглавляет Юрий Слюсарь.

"Как я сказал, в авиакластере будет несколько дивизионов - у каждого будет свой руководитель. Название структуры мы, наверное, оставим прежним - ОАК", - отметил Чемезов.

ОАК - российский холдинг, объединяющий 24 основные компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% ее акций в капитал Ростеха. Передача осуществляется поэтапно и должна полностью завершиться в течение полутора лет.

Передача акций

Процесс передачи акций ОАК Ростеху планируется завершить в первой половине 2020 года, сообщил Чемезов. По его словам, при реорганизации ОАК будет выделено три или четыре дивизиона: гражданский, военный, транспортный, и, возможно, стратегической авиации.

"Сейчас идет процесс передачи акций ОАК Ростеху. Это займет еще какое-то время, но надеюсь, в первом полугодии следующего года мы его завершим. После этого мы должны заняться реорганизацией всего авиакластера, сделать три или может быть четыре дивизиона. Будет гражданский, военный, транспортный дивизион и, возможно, четвертый - стратегической авиации", - сказал он.

"Естественно, нужно провести работу по сокращению издержек, какое-то будет изменение и в организационной структуре - с тем, чтобы все компании, которые находились ранее в периметре ОАК, вошли в авиационный кластер Ростеха", - добавил Чемезов.

Дивизион стратегической авиации в ОАК

На базе ОАК может появиться дивизион стратегической авиации. Также будут созданы гражданский, военный и транспортный дивизионы, сообщил Чемезов.

"Мы должны заняться реорганизацией всего авиакластера, сделать три или, может быть, четыре дивизиона. Будет гражданский, военный, транспортный дивизион и, возможно, четвертый - стратегической авиации", - сказал Чемезов.

По словам главы Ростеха, также планируется провести работу по сокращению издержек и изменению в организационной структуре, чтобы "все компании, которые находились ранее в периметре ОАК, вошли в авиационный кластер Ростеха".

Теги
ОАЭРоссияЧемезов, Сергей Викторович
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