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В Ростехе прогнозируют рост оружейного экспорта РФ в 2019 году вопреки санкциям

Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что новейшие образцы российской продукции военного назначения конкурентоспособны и востребованы на мировом рынке

ДУБАИ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" прогнозирует рост или сохранение объема экспорта российских вооружений в 2019 году, несмотря на негативное воздействие санкций. Об этом журналистам в понедельник рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

"Результаты Рособоронэкспорта говорят сами за себя. В прошлом году мы поставили продукцию на $13,7 млрд, в этом году будет даже чуть больше или также", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о влиянии санкций на российский экспорт вооружений.

Комментируя ситуацию с поставкой С-400 Турции, глава "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев отметил, что санкции оказывают воздействие.

"Санкции всегда мешали. Безусловно, они оказывают воздействие. Нельзя говорить, что санкции не мешают, но обе стороны (РФ и Турция - прим. ТАСС) - и покупатель, и продавец - нашли вариант, чтобы исполнить все договоренности", - сказал Михеев.

Чемезов заверил, что новейшие образцы российской продукции военного назначения конкурентоспособны и востребованы на мировом рынке. "У нас более качественная продукция и более конкурентоспособная, мало того надежная. И потом, у нас по результатам реализации государственной программы вооружения появились новые образцы, которые мы можем поставлять на экспорт", - уточнил глава Ростеха.

Чемезов особо подчеркнул, что Россия никогда не ставит политические условия своим клиентам. "Самое главное, мы никогда не привязываем это к каким-то политическим условиям. То есть поставки вооружения мы не обуславливаем какими-то политическими условиями", - пояснил глава Ростеха.

Поставки С-400 Турции

Россия полностью поставила Турции первую партию зенитно-ракетных систем С-400, контракт предусматривает возможность опциона на вторую партию комплекса, отметил Михеев. "Что касается комплекса С-400, то он поставлен на 100%, то есть непосредственно все платформы комплекса находятся уже в стране", - сказал Михеев.

Он напомнил, что сейчас завершается обучение военнослужащих, в дальнейшем система С-400 будет поставлена в Турции на боевое дежурство.

"Контракт, который мы исполнили, содержит оговорку по опционам и нашим обязательствам предоставить турецкой стороне возможность закупить второй комплекс, вторую партию. В настоящий момент идет обсуждение программы локализации и индустриального партнерства с турецкой стороной", - добавил Михеев.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

О выставке

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет более 750 кв. метров. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и другие.

Теги
ТурцияРоссияЧемезов, Сергей ВикторовичМихеев, Александр Александрович
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