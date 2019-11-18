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Чемезов: российские системы РЭБ и комплексы ПВО могут заинтересовать Саудовскую Аравию

Глава Ростеха особо подчеркнул, что "сегодня не так много стран, которые владеют такими технологиями"

ДУБАИ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия может быть заинтересована в приобретении российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и комплексов ПВО "Тор" и "Панцирь" после атаки дронов на нефтяные объекты королевства. Об этом журналистам в понедельник рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

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Глава Ростеха напомнил, что в сентябре нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись террористической атаке с помощью беспилотников.

"Так случилось, что Саудовская Аравия не имеет никаких систем, которые обеспечивали бы безопасность тех или этих структур. Мы привезли на выставку несколько систем противовоздушной обороны "Панцирь", "Тор" и различные системы радиоэлектронной борьбы, которые закрывают объект, который необходимо защитить, от проникновения туда дронов. Наши системы, думаю, будут пользоваться спросом", - сказал Чемезов.

Он особо подчеркнул, что "сегодня не так много стран, которые владеют такими технологиями."

Чемезов также добавил, что переговоры о строительстве в Саудовской Аравии завода по производству автоматов Калашникова находятся в завершающей стадии, сейчас обсуждаются детали проекта.

"Сейчас мы обсуждаем детали проекта. Переговоры по строительству завода автоматов Калашникова в Саудовской Аравии уже находятся на завершающей стадии", - сказал Чемезов.

В минувшее воскресенье на полях авиасалона глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что с саудовской стороной идут переговоры о лицензионном производстве автоматов АК-103. Кроме того, по его словам, страны Ближнего Востока подали несколько заявок на поставку новейших автоматов АК-12 и АК-15.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ). "Рособоронэкспорт" выступает организатором единой российской экспозиции общей площадью более 750 кв. м. Помимо Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе".

Теги
ОАЭРоссияСаудовская Аравия
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