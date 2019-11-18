Россия получила первые заявки от инозаказчиков на экспортный Су-34

ДУБАЙ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/. Россия получила первые заявки экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом журналистам в понедельник рассказал глава "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

"Работа у нас ведется. Несколько партнеров даже летали на этих самолетах [Су-34]. Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу. Заявки есть", - сказал Михеев, отвечая на вопрос об интересе к этому самолету.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 - до 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до 8 тонн.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которая составляет более 750 кв. метров. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и другие.