"Антидроны" против "роя". Россия выходит на мировой рынок систем борьбы с беспилотниками

Отличительной особенностью российской экспозиции на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019 является демонстрация "Рособоронэкспортом" (входит в госкорпорацию "Ростех") одного из своих актуальных направлений деятельности — сегмента средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

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"Компанией создана двухуровневая концепция борьбы с дронами, в состав которой входят как устройства радиоэлектронного противодействия БЛА, так и средства поражения", — сообщил ТАСС в ходе авиасалона генеральный директор компании Александр Михеев. Эта система способна бороться со всеми типами военных и коммерческих беспилотников. Среди наиболее эффективных средств радиоэлектронного противодействия малоразмерным БЛА глава "Рособоронэкспорта" выделил "Репеллент", "Сапсан-Бекас", "Купол", "Рубеж-Автоматика", "Луч" и "Пищаль". Потенциальная доля рынка средств борьбы с беспилотниками оценивается сегодня в миллиардах долларов, тогда как ущерб от игнорирования такой угрозы может быть в разы больше. Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делает беспилотники одним из наиболее эффективных ударных средств. Рынок "разогревается" Согласно экспертным данным, объем рынка средств противодействия БЛА к 2024 году превысит $2 млрд. Интерес к средствам противодействия беспилотным аппаратам возрос в связи с тем, что количество попыток боевого применения БЛА для поражения средств противника в последние годы исчисляется сотнями. В качестве примера можно привести неоднократные попытки террористов атаковать российскую авиабазу Хмеймим беспилотными аппаратами, оснащенными самодельными взрывными устройствами. Еще одним известным примером является атака в ночь на 14 сентября этого года с помощью беспилотников двух объектов государственной нефтяной компании Саудовской Аравии — Saudi Aramco. В результате этого происшествия добыча нефти в Королевстве упала практически вдвое.

Описание Наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев (справа налево) © Михаил Метцель/ТАСС

В последние годы активные разработки в области создания средств противодействия БЛА ведут Соединенные Штаты. В рамках этих работ, реализуемых по нескольким направлениям, создаются, прежде всего, средства обнаружения малозаметных беспилотных аппаратов, кинетические и некинетические средства прерывания полета БЛА, а также устройства, обеспечивающие как обнаружение, так и поражение беспилотных аппаратов. По данным Исследовательской службы Конгресса США, по состоянию на начало 2018 года на рынке насчитывалось 235 систем противодействия БЛА, созданных 155 фирмами.

Развитие беспилотных средств нападения не стоит на месте. Совершенствуются не только сами БЛА, но и тактика их боевого применения. В последние годы некоторые страны ведут разработку концепции применения так называемого роя беспилотников, когда высокоприоритетную цель могут атаковать сотни сравнительно дешевых малоразмерных и малозаметных БЛА, управляемых специальной компьютерной программой.

В частности, в июле 2017 года итальянский концерн Leonardo получил контракт стоимостью $16 млн от сухопутных войск США на разработку мобильной системы противодействия БЛА. На недавней международной выставке вооружений DSEi 2019 в Лондоне Leonardo получил контракт военно-воздушных сил Великобритании на разработку системы данного типа. Все эти угрозы способствуют "разогреву" мирового рынка средств борьбы с БЛА, в связи с чем предложения "Рособоронэкспорта", представленные в Дубае, выглядят весьма своевременными и актуальными. Более того, наличие в системе обороны только одних средств борьбы с БЛА, работающих по принципу подавления сигналов управления, вряд ли может решить задачу надежного прикрытия высокоприоритетных объектов. Такие объекты должны прикрываться средствами противовоздушной обороны.

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В настоящее время все эти средства борьбы с воздушными целями имеются в портфеле предложений "Рособоронэкспорта", который предлагает на мировом рынке как отдельные системы и комплексы ПВО, так и многоэшелонированные интегральные системы обороны от средств воздушного нападения. Между тем мировой рынок средств борьбы с БЛА (Counter-Unmanned Aerial Vehicle, C-UAV) развивается ускоренными темпами: по данным аналитической компании Frost & Sullivan, его финансовый объем составит $2 млрд. Аналогичную оценку дал и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Спрос на эту продукцию в мире чрезвычайно высок, в ближайшие пять лет он оценивается на уровне $2 млрд долларов, — сообщил он в ходе проходящего в Дубае авиасалона Dubai Airshow 2019. — С учетом этого предприятия промышленности, включая "Ростех", создают широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы — на различных носителях, в различном форм-факторе, в том числе высокомобильные средства, которые могут быть оперативно развернуты на гражданских объектах, промышленных предприятиях".

Сегодня беспилотники представляют угрозы не только в военной сфере. В повседневной жизни мы все чаще видим примеры, когда дроны используются в незаконных целях — для шпионажа, транспортировки грузов и даже террористических атак Сергей Чемезов глава госкорпорации "Ростех"

Практика, в том числе и боевой опыт российских войск в Сирии, показывает, что малые и сверхмалые БЛА активно используются не только регулярными армиями, но также террористическими организациями и криминальными группировками. Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делает БЛА одним из наиболее эффективных средств достижения целей.

Текущая угроза со стороны БЛА потребовала создания совершенно новых систем, отметил в свою очередь Михеев. "Классические оборонительные средства оказались бессильными против данного вызова (со стороны БЛА — прим. ТАСС), что признали их разработчики", — сказал он. По оценке исследовательской компании Research & Markets, текущий финансовый объем мирового рынка систем борьбы с БЛА составляет $502 млн, из которых на коммерческие системы приходится $123 млн, а на военные — $379 млн. К 2026 году эти показатели увеличатся до $1,496 млрд — $273 млн и $1,223 млрд соответственно. Эшелонированная оборона от БЛА На Dubai Airshow "Рособоронэкспорт" впервые представил проект эшелонированной обороны от БЛА. В ее состав могут входить новейшие средства борьбы с беспилотниками, в том числе "Репеллент", "Сапсан-Бекас", "Купол", "Рубеж-Автоматика", "Луч" и "Пищаль". "Эта система обеспечивает надежную защиту территорий и объектов как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая "рои" дронов", — отметил Михеев.

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Тактическую защиту от БЛА обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы "Реппелент", разработанный и произведенный АО "Оборонительные системы". "Он обнаруживает сам БЛА и наземный пункт управления по передаваемым ими радиосигналам, распознает тип дрона и направление его движения, после чего подавляет каналы его связи, лишая управления и навигации. Уникальность этого комплекса заключается в возможности подавления всех каналов управления беспилотником", — сообщили в "Рособоронэкспорте", отметив, что "Репеллент" способен обнаруживать и подавлять БЛА на расстоянии не менее 30 км. Действовать такой комплекс РЭБ может в любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер. Для прикрытия наиболее важных объектов инфраструктуры предназначены комплексы "Сапсан-Бекас", "Купол" и "Рубеж-Автоматика" — линейка продукции концерна "Автоматика". Первый из них способен обнаруживать БЛА на дальности до 20 км и подавлять каналы управления и навигации БЛА на дистанции до 30 км. Может вести круговое наблюдение или сканировать заданный сектор.

Описание Система борьбы с БЛА "Сапсан-Бекас" © Госкорпорация "Ростех"

Кроме того, комплекс может выступать как средство целеуказания для других систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. В состав комплекса также входят средства оптико-электронного распознавания беспилотников — видеокамера видимого спектра и охлаждаемый тепловизор пресс-служба "Рособоронэкспорта"

"Купол" и "Рубеж-Автоматика" создают над объектом защитное куполообразное радиоэлектронное пространство, способное отразить как отдельные, так и групповые атаки беспилотников с разных направлений и высот в радиусе не менее 3 км.

Описание Переносной комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам всенаправленного действия "Купол-ПРО" © Марина Лысцева/ТАСС

Важное внимание уделяется и портативным средствам борьбы с БЛА. Так, на авиасалоне были впервые представлены комплексы "Луч" и "Пищаль", которые способны подавлять дроны на дистанции 6 и 2 км соответственно. "Масса комплекса "Пищаль" составляет всего 3,5 кг — это один из самых легких образцов системы борьбы с БЛА данного класса, представленных на рынке", — добавили в "Рособоронэкспорте". Поэтому "Пищаль" может входить в индивидуальный комплект вооружения.

Описание Система борьбы с БЛА "Пищаль" © Марина Лысцева/ТАСС

Данная эшелонированная система борьбы с БЛА уже предлагается потенциальным иностранным заказчикам. "Мы уже направили партнерам на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах свои предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия", — подытожил Михеев. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) ТАСС сообщили, что Россия уже проводила технические презентации новейших систем по борьбе с беспилотниками по запросу Саудовской Аравии, и в настоящее время ожидается решение партнеров по данному вопросу.

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