"Антидроны" против "роя". Россия выходит на мировой рынок систем борьбы с беспилотниками

Отличительной особенностью российской экспозиции на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019 является демонстрация "Рособоронэкспортом" (входит в госкорпорацию "Ростех") одного из своих актуальных направлений деятельности — сегмента средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).
"Компанией создана двухуровневая концепция борьбы с дронами, в состав которой входят как устройства радиоэлектронного противодействия БЛА, так и средства поражения", — сообщил ТАСС в ходе авиасалона генеральный директор компании Александр Михеев. Эта система способна бороться со всеми типами военных и коммерческих беспилотников. Среди наиболее эффективных средств радиоэлектронного противодействия малоразмерным БЛА глава "Рособоронэкспорта" выделил "Репеллент", "Сапсан-Бекас", "Купол", "Рубеж-Автоматика", "Луч" и "Пищаль".
Потенциальная доля рынка средств борьбы с беспилотниками оценивается сегодня в миллиардах долларов, тогда как ущерб от игнорирования такой угрозы может быть в разы больше. Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делает беспилотники одним из наиболее эффективных ударных средств.
Рынок "разогревается"
Согласно экспертным данным, объем рынка средств противодействия БЛА к 2024 году превысит $2 млрд. Интерес к средствам противодействия беспилотным аппаратам возрос в связи с тем, что количество попыток боевого применения БЛА для поражения средств противника в последние годы исчисляется сотнями. В качестве примера можно привести неоднократные попытки террористов атаковать российскую авиабазу Хмеймим беспилотными аппаратами, оснащенными самодельными взрывными устройствами.
Еще одним известным примером является атака в ночь на 14 сентября этого года с помощью беспилотников двух объектов государственной нефтяной компании Саудовской Аравии — Saudi Aramco. В результате этого происшествия добыча нефти в Королевстве упала практически вдвое.
В последние годы активные разработки в области создания средств противодействия БЛА ведут Соединенные Штаты. В рамках этих работ, реализуемых по нескольким направлениям, создаются, прежде всего, средства обнаружения малозаметных беспилотных аппаратов, кинетические и некинетические средства прерывания полета БЛА, а также устройства, обеспечивающие как обнаружение, так и поражение беспилотных аппаратов. По данным Исследовательской службы Конгресса США, по состоянию на начало 2018 года на рынке насчитывалось 235 систем противодействия БЛА, созданных 155 фирмами.
В частности, в июле 2017 года итальянский концерн Leonardo получил контракт стоимостью $16 млн от сухопутных войск США на разработку мобильной системы противодействия БЛА. На недавней международной выставке вооружений DSEi 2019 в Лондоне Leonardo получил контракт военно-воздушных сил Великобритании на разработку системы данного типа.
Все эти угрозы способствуют "разогреву" мирового рынка средств борьбы с БЛА, в связи с чем предложения "Рособоронэкспорта", представленные в Дубае, выглядят весьма своевременными и актуальными. Более того, наличие в системе обороны только одних средств борьбы с БЛА, работающих по принципу подавления сигналов управления, вряд ли может решить задачу надежного прикрытия высокоприоритетных объектов. Такие объекты должны прикрываться средствами противовоздушной обороны.
В настоящее время все эти средства борьбы с воздушными целями имеются в портфеле предложений "Рособоронэкспорта", который предлагает на мировом рынке как отдельные системы и комплексы ПВО, так и многоэшелонированные интегральные системы обороны от средств воздушного нападения.
Между тем мировой рынок средств борьбы с БЛА (Counter-Unmanned Aerial Vehicle, C-UAV) развивается ускоренными темпами: по данным аналитической компании Frost & Sullivan, его финансовый объем составит $2 млрд. Аналогичную оценку дал и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Спрос на эту продукцию в мире чрезвычайно высок, в ближайшие пять лет он оценивается на уровне $2 млрд долларов, — сообщил он в ходе проходящего в Дубае авиасалона Dubai Airshow 2019. — С учетом этого предприятия промышленности, включая "Ростех", создают широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы — на различных носителях, в различном форм-факторе, в том числе высокомобильные средства, которые могут быть оперативно развернуты на гражданских объектах, промышленных предприятиях".
Практика, в том числе и боевой опыт российских войск в Сирии, показывает, что малые и сверхмалые БЛА активно используются не только регулярными армиями, но также террористическими организациями и криминальными группировками. Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делает БЛА одним из наиболее эффективных средств достижения целей.
Текущая угроза со стороны БЛА потребовала создания совершенно новых систем, отметил в свою очередь Михеев. "Классические оборонительные средства оказались бессильными против данного вызова (со стороны БЛА — прим. ТАСС), что признали их разработчики", — сказал он.
По оценке исследовательской компании Research & Markets, текущий финансовый объем мирового рынка систем борьбы с БЛА составляет $502 млн, из которых на коммерческие системы приходится $123 млн, а на военные — $379 млн. К 2026 году эти показатели увеличатся до $1,496 млрд — $273 млн и $1,223 млрд соответственно.
Эшелонированная оборона от БЛА
На Dubai Airshow "Рособоронэкспорт" впервые представил проект эшелонированной обороны от БЛА. В ее состав могут входить новейшие средства борьбы с беспилотниками, в том числе "Репеллент", "Сапсан-Бекас", "Купол", "Рубеж-Автоматика", "Луч" и "Пищаль". "Эта система обеспечивает надежную защиту территорий и объектов как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая "рои" дронов", — отметил Михеев.
Тактическую защиту от БЛА обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы "Реппелент", разработанный и произведенный АО "Оборонительные системы". "Он обнаруживает сам БЛА и наземный пункт управления по передаваемым ими радиосигналам, распознает тип дрона и направление его движения, после чего подавляет каналы его связи, лишая управления и навигации. Уникальность этого комплекса заключается в возможности подавления всех каналов управления беспилотником", — сообщили в "Рособоронэкспорте", отметив, что "Репеллент" способен обнаруживать и подавлять БЛА на расстоянии не менее 30 км. Действовать такой комплекс РЭБ может в любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер.
Для прикрытия наиболее важных объектов инфраструктуры предназначены комплексы "Сапсан-Бекас", "Купол" и "Рубеж-Автоматика" — линейка продукции концерна "Автоматика". Первый из них способен обнаруживать БЛА на дальности до 20 км и подавлять каналы управления и навигации БЛА на дистанции до 30 км. Может вести круговое наблюдение или сканировать заданный сектор.
"Купол" и "Рубеж-Автоматика" создают над объектом защитное куполообразное радиоэлектронное пространство, способное отразить как отдельные, так и групповые атаки беспилотников с разных направлений и высот в радиусе не менее 3 км.
Важное внимание уделяется и портативным средствам борьбы с БЛА. Так, на авиасалоне были впервые представлены комплексы "Луч" и "Пищаль", которые способны подавлять дроны на дистанции 6 и 2 км соответственно. "Масса комплекса "Пищаль" составляет всего 3,5 кг — это один из самых легких образцов системы борьбы с БЛА данного класса, представленных на рынке", — добавили в "Рособоронэкспорте". Поэтому "Пищаль" может входить в индивидуальный комплект вооружения.
Данная эшелонированная система борьбы с БЛА уже предлагается потенциальным иностранным заказчикам. "Мы уже направили партнерам на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах свои предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия", — подытожил Михеев. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) ТАСС сообщили, что Россия уже проводила технические презентации новейших систем по борьбе с беспилотниками по запросу Саудовской Аравии, и в настоящее время ожидается решение партнеров по данному вопросу.
Стоит также отметить, что с учетом современных вызовов (для уничтожения беспилотников) дорабатываются и российские системы ПВО, состоящие на вооружении. "Наша техника дорабатывается с учетом тех новшеств, которые придумывает противник. Сейчас зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" способен уничтожать и реактивные снаряды, и беспилотники, в том числе летящие с нулевой скоростью (то есть зависающие на одном месте — прим. ТАСС)", — заявил недавно в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Юрий Грехов. При этом, по его оценке, "поражать беспилотники ракетами достаточно дорого, есть другие средства поражения, в том числе системы радиоэлектронной борьбы".
Николай Новичков, Дмитрий Федюшко, Роман Азанов