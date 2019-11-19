Сборы с руководящим составом органов военно-политической работы начались в Северной Осетии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов открыл во вторник сборы с руководящим составом органов военно-политической работы, стартовавшие в Северной Осетии. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"На базе мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, начался трехдневный оперативно-специальный сбор с руководящим составом органов военно-политической работы Вооруженных сил России", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, на мероприятие, проводимое под руководством начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Картаполова привлечены около 200 должностных лиц.

"Основная цель сборов - это подведение итогов уходящего года и формирование и постановка задач на следующий год. Выработка единых подходов к организации и проведению мероприятий военно-политической работы в объединениях, соединениях и воинских частях", - сказал замглавы военного ведомства, открывая сборы.

К мероприятию привлечены заместители по военно-политической работе командующих видов и родов войск, командующих военных округов и флотов, а также начальники центров психологической работы военных округов и Северного флота, начальники военных учреждений культуры и начальники кафедр военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России.

В ходе сборов предусмотрена работа круглого стола, на котором будут обсуждены актуальные вопросы организации военно-политической работы в ходе оперативной подготовки в 2019 году, а также порядка организации и проведения основных мероприятий работы с личным составом, запланированных на 2020 год.