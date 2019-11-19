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Первая партия танков "Армата" поступит в войска в конце 2019 - начале 2020 года

Глава Ростеха Сергей Чемезов уточнил, что завершается подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 19 ноября. /ТАСС/. Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 "Армата" поступит в Вооруженные силы России в конце 2019 - начале 2020 года, сообщил во вторник ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов на полях авиасалона Dubai Airshow 2019.

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"В настоящее время завершается подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия. Ее поставка Вооруженным силам РФ состоится в конце 2019 - начале 2020 года", - сообщил Чемезов. 

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в корпорации "Уралвагонзавод" (входит в Ростех). На основе платформы создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет более 750 кв. метров. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и другие.

Теги
РоссияЧемезов, Сергей Викторович
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