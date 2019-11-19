Минобороны РФ удивили угрозы главы МИД Турции возобновить военную операцию на севере Сирии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией обещаний и угрозы возобновить военную операцию на севере Сирии, которые могут привести к обострению ситуации, вызвали недоумение у Минобороны РФ. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о якобы невыполнении Россией своих обещаний, а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии. <...> Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции", - сказал Конашенков.