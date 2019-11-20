Боевой робот "Маркер" проведет испытательные стрельбы в автономном режиме в 2020 году

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новейший российский боевой робот "Маркер" проведет в первом полугодии следующего года испытательные стрельбы в автономном режиме. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Стрельбовые испытания экспериментальной робототехнической платформы "Маркер" планируется провести в первой половине 2020 года. В ходе испытаний платформа будет поражать цели в автономном режиме с использованием различных типов полезных нагрузок", - сообщили в ФПИ.

Как рассказали в пресс-службе, в рамках первого этапа реализации проекта уже выполнена сборка и проведены пусконаладочные работы двух гусеничных платформ. В ходе второго этапа будут созданы две платформы на колесном шасси.

Новейший российский боевой робот "Маркер" в варианте на гусеничной платформе прошел ходовые испытания в июле этого года.

О роботе "Маркер"

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"). Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

На гусеничной платформе робота установлен модуль, который имеет шесть независимых осей вращения. На него можно установить два вида оружия или приборов, которые могут применяться независимо друг от друга.

Скорость поворота элементов полезной нагрузки составляет сотни угловых градусов в секунду, что дает возможность существенно повысить характеристики скорости и точности.

При этом "Маркер" получает полную осведомленность об окружающем пространстве на расстоянии более ста метров. Это дает возможность оператору своевременно вносить изменения в действия робота.