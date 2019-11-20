В Арктике продолжается развертывание радиолокационных комплексов "Резонанс-Н"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. В ноябре в Арктике на архипелаге Новая Земля заступает на боевое дежурство третий по счету радиолокационный комплекс "Резонанс-Н". Он сможет в условиях электронного противодействия и естественных помех обнаруживать баллистические объекты любой сложности, а также крылатые ракеты, гиперзвуковые цели и летательные аппараты, созданные по технологии "стелс". Об этом пишет издание "Армейский стандарт".

Радиолокационный комплекс уже включен и работает в испытательном режиме. В ближайшее время он будет передан в состав подразделений радиотехнических войск 45-й армии ВВС и ПВО, входящей в состав Северного флота. Всего российские ПВО в арктическом регионе должны в ближайшее время обзавестись четырьмя такими радарами "Резонанс-Н". Два из них уже стоят на боевом дежурстве.

Новый комплекс специально модернизировали для работы в условиях Крайнего Севера. Он серьезно усилит боевые возможности противовоздушной группировки в арктическом регионе, через который вероятному противнику наиболее удобно наносить удары по районам Урала, Сибири и Центральной России.

Технические возможности радара "Резонанс-Н" позволяют ему обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности до 600 км, по баллистическим целям - до 1200 км. При этом он обнаруживает цели на высотах до 100 км.

Радар "Резонанс-Н" разработан по модульному принципу. Это существенно удешевляет его производство за счет последующей сборки специальных контейнеров, в которых находятся все узлы станции. В итоге это позволяет сделать станцию достаточно мобильной.

Готовые контейнеры с предприятий-изготовителей доставляются автомобильным, железнодорожным, водным либо воздушным транспортом к месту последующего монтажа на заранее подготовленных фундаментах. Если понадобится, то этот радар может быть очень быстро перевезен и смонтирован на новом месте. А в случае необходимости также быстро модифицирован для наращивания боевых возможностей путем встраивания аналогичных контейнеров из состава однотипных станций.

Фазированная антенная решетка существенно расширяет возможности комплекса, а локатор может в автоматическом режиме обмениваться данными с другими РЛС. Радиолокационная станция умещается на площадке размером 100 на 100 метров. Она контролирует вокруг воздушное пространство в круговом режиме, с обзором в 360 градусов.

Станция оснащена системой опознавания целей "свой-чужой" и может стабильно работать как при самых низких, так и самых высоких температурах воздуха, при скорости ветра до 50 м/с.

Одновременно радар способен сопровождать свыше 500 целей, обеспечивать раннее предупреждение о воздушном нападении и снабжать информацией о воздушной обстановке авиацию и зенитные комплексы ПВО во время боевых действий.

Особенность радиолокационного комплекса - отсутствие вращающихся антенн, которые обычно используются для обеспечения кругового обзора. Здесь круговой обзор осуществляется с помощью электронных средств контроля пространства. Это существенно уменьшает энергоснабжение, необходимое для работы комплекса, увеличивает ресурс и повышает надежность локатора. Радар не теряет эффективности в условиях электронного противодействия или сильных естественных помех.

Важно, что в зоне действия радиолокационного комплекса видны все летательные аппараты, созданные с применением технологии снижения радиолокационной заметности. Все это благодаря тому, что в радаре "Резонанс-Н" реализован принцип резонансной радиолокации по обнаружению широкого класса воздушных целей. Метод был отработан и проверен на различных математических моделях как в натурных условиях, так и на полигонах, где полностью себя оправдал.

В экспортной модификации "Резонанс-НЭ" поставляется в другие государства мира. Так, купленная Египтом РЛС "Резонанс-НЭ" отслеживает перемещение всех объектов в воздушном пространстве не только над территорией Египта, но также Израиля и Сирии. По информации ряда источников, в 2020 году Россия начнет очередные поставки "Резонанс-НЭ" на Ближний Восток, пишет "Армейский стандарт".