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Россия и Турция начали девятое совместное патрулирование на северо-западе Сирии

С воздуха их поддерживают экипажи вертолетов армейской авиации ВКС РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские и турецкие военнослужащие начали девятое совместное патрулирование в приграничном районе на северо-западе Сирии при поддержке армейской авиации ВКС России. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"С 10:15 20 ноября девятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Эль-Камышлы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, маршрут патрулирования начинается от населенного пункта Арада-Кабира и идет на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Задача патруля на маршруте - инспектировать обстановку в сирийских населенных пунктах.

В патрулировании задействовано восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки по пути движения колонны в режиме реального времени обеспечивает российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Первое совместное патрулирование РФ и Турции к востоку от реки Евфрат в Сирии прошло 1 ноября в районе населенного пункта Эль-Камышлы.

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