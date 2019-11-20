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Центры военной подготовки могут появиться еще в трех вузах России

Военная подготовка студентов проходит в рамках одной структуры на базе 93 военных центров, рассказал министр обороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Военные учебные центры могут появиться в вузах Архангельска, Кемерова и во Владивостоке, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

"Сегодня обсудим вопрос создания военных учебных центров еще при трех высших учебных заведениях: Северном (Арктическом) федеральном университете имени Михаила Ломоносова (Архангельск), Кузбасском государственном техническом университете имени Тимофея Горбачева (Кемерово), Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Владивосток)", - сказал министр.

Шойгу отметил, что формирование военного резерва и пополнение вооруженных сил профессиональными кадрами, до этого прошедшими обучение в вузе, "всегда являлись важнейшими составляющими обеспечения безопасности государства".

По словам министра, с 2019 года военная подготовка студентов проходит в рамках одной структуры на базе 93 военных центров. За счет этого растет качество обучения и эффективность использования учебно-материальной базы, добавил Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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