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В парадах и шествиях 9 мая примут участие более 150 тысяч человек

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, кроме Москвы праздничные парады состоятся еще в 28 городах страны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Свыше 150 тысяч человек примут участие в парадах и шествиях, которые пройдут 9 мая 2020 года в российских городах, где дислоцированы воинские части. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"Помимо Москвы праздничные парады состоятся еще в 28 городах страны. Торжественные шествия пройдут во всех населенных пунктах, где расположены воинские части. В них будет задействовано более 155 тысяч человек и около трех тысяч единиц техники", - сказал министр.

Он отметил, что торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут по всей стране. "Это дань глубокого уважения всем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость родной земли, спас мир от фашистской агрессии", - сказал Шойгу.

Парад в Москве

По словам министра, в военном параде на Красной площади задействуют более 14 тысяч военнослужащих и 20 новых образцов техники, включая ракетные комплексы С-350. Шойгу также отметил, что в параде Победы примут участие и подразделения иностранных армий.

"В состав механизированной колонны войдет более 20 типов новой и модернизированной техники, ранее не привлекавшейся к парадам. Это - боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей "Тайфун", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, примут участие "более четырнадцати тысяч человек, около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше ста летательных аппаратов". "По брусчатке пройдут и подразделения вооруженных сил иностранных государств", - отметил Шойгу.

По словам министра, военному параду на Красной площади придается особое значение в условиях, когда во многих странах пытаются стереть из памяти подвиг советских людей, союзнические взаимоотношения России и Запада в военные годы.

"Сегодня во многих странах все чаще делаются попытки пересмотреть итоги войны, исказить роль нашего государства в мировой истории. Безусловно, за этим стоит серьезный расчет: стереть из памяти молодых поколений не только подвиг советских людей, но и союзнические взаимоотношения России с Западом в борьбе с нацизмом", - сказал Шойгу. По его словам, "в такой обстановке парад на Красной площади не только служит сохранению исторической правды о войне, но и является делом чести для нас и всех дружественных государств".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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