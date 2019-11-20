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На закупку оружия направят две трети средств, выделенных на гособоронзаказ 2020 года

По словам министра обороны Сергея Шойгу, части постоянной готовности должны быть оснащены современным вооружением и военной техникой

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил направить на приобретение новых вооружений две трети средств, которые в 2020 году выделят на гособоронзаказ.

"Для того, чтобы достигнуть указанных показателей, необходимо в 2020 году две трети финансовых средств направить на закупку вооружения", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.

По словам Шойгу, это нужно для того, чтобы к 2021 году части постоянной готовности были оснащены современным вооружением и военной техникой на 70%.

Сейчас уже формируется гособоронзаказ на 2020 год, причем ряд контрактов заключены заблаговременно. Предложения по гособоронзаказу сформированы с учетом испытания более 300 образцов вооружения и техники в Сирии.

"Считаю, что принятые меры будут способствовать своевременной и качественной реализации гособоронзаказа в следующем году, что гарантирует сбалансированное оснащение армии и флота современными средствами вооружения", - добавил министр.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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