Севастополь и Владикавказ рассматриваются как базы для обучения морской военной полиции

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Командование планирует начать в 2020 году систематическую подготовку кадров для морской военной полиции, подразделения которой недавно созданы при всех флотах. В качестве учебной базы рассматриваются Севастополь и Владикавказ, сообщил ТАСС в среду замначальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох.

"Я думаю, что мы должны начать обучение в следующем году", - сказал Кох, отвечая на вопрос о возможном введении курса по морской военной полиции.

По словам генерала, рассматривается возможность подготовки военнослужащих на базе Черноморского высшего военно-морского училища в Севастополе, а также в уже существующем учебном центре во Владикавказе.

"Во Владикавказе подобран преподавательский состав. Там в том числе планируем цикл подготовки морских военных полицейских, по крайне мере, теоретический. Но, наверное, надо ближе к воде делать [учебную базу]", - пояснил он в разговоре с журналистами.

Кох уточнил, что вопрос подготовки кадров будет обсуждаться на сборах руководителей подразделений военной полиции, которые проходят в Севастополе 20-22 ноября.