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Подразделения военной полиции России получат первые квадроциклы в 2020 году

Как сообщили в Минобороны РФ, сейчас этот транспорт принимается на снабжение

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Первые поставки квадроциклов подразделениям военной полиции ожидаются в 2020 году, сообщил ТАСС замначальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-майор Виталий Кох.

Ранее сообщалось, что рассматривается возможность оснащения подразделений военной полиции квадроциклами.

"Квадроциклы необходимы не везде, только в определенных зонах. Силы специальных операций ими уже оснащены на севере и в других специфических регионах, и мы планируем использовать их у себя. Сейчас они принимаются на снабжение, и в дальнейшем, думаю, мы будем их использовать по необходимости. Мы предполагаем, что [поступят] в 2020 году", - сказал Кох.

Он уточнил, что квадроциклы - это техника с высокой проходимостью. "Это транспорт для решения задач на определенных сложных участках местности, для специфических каких-то задач. Он не будет использоваться массово", - добавил генерал.

Кох отметил, что основной техникой для подразделений военной позиции, особенно при выполнении задач в Сирии, где военнослужащие ведут патрулирование и обеспечивают охрану порядка в ряде регионов, остаются бронированные машины "Тигр" и "Тайфун".

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