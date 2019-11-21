Северный Арктический университет готов к созданию военного учебного центра

АРХАНГЕЛЬСК, 21 ноября. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (САФУ) обладает необходимой базой для создания военного учебного центра. Об этом в четверг ТАСС сообщила ректор вуза Елена Кудряшова.

В среду на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о планах создать военные учебные центры в нескольких вузах, в том числе в САФУ.

"Уверены, что организация военной подготовки и создание военного учебного центра в САФУ окажет положительное влияние на формирование высококачественного мобилизационного ресурса, а также усилит связь университета с оборонно-промышленными предприятиями и Министерством обороны России в целом. САФУ имеет необходимые условия для организации образовательной и научной деятельности - развитую современную материально-техническую базу", - сказала Кудряшова.

По словам ректора, у вузов Архангельска большой опыт в подготовке военных кадров. "Подготовка военных кадров в Архангельске в вузах-предшественниках САФУ (Поморский государственный университет и Архангельский государственный технический университет - прим. ТАСС) осуществлялась с 1964 по 2008 год. За этот период в интересах вооруженных сил страны было подготовлено свыше 15 тысяч офицеров запаса по военно-учетным специальностям инженерных и мотострелковых войск", - добавила она.

С 2019 года военная подготовка студентов проходит на базе 93 военных центров.