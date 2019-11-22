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Российская армия завершает перевооружение на ракетный комплекс "Искандер"

Перевооружение завершится тактическими учениями с боевым ракетным пуском

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Комплект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" в пятницу передадут бригаде Западного военного округа. Это завершит перевооружение ракетных подразделений Сухопутных войск ВС РФ, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Сегодня на полигоне Капустин Яр состоится торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" личному составу ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО). Передача данного комплекта завершает перевооружение действующих ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Бригаде передадут несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, техники жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания. Перевооружение завершится тактическими учениями с боевым ракетным пуском.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения на дальностях до 500 км малоразмерных и площадных целей - ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.

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