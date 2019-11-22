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Россия планирует провести новые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" до конца года

По информации источника, испытания будут проводиться на морском полигоне Северного флота
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© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Очередные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" будут проводиться на морском полигоне Северного флота до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

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"Пуск "Циркона" предполагается выполнить из акватории Белого моря до конца года. Конкретная дата будет назначена по мере готовности материальной части", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что сейчас готовится специальный стенд на базе понтона, с которого будет проведена стрельба новейшей ракетой.

В НПО машиностроения, которое ведет разработку "Циркона", отказались от комментариев на тему планируемых испытаний.

О ракете "Циркон"

Президент РФ Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию сообщил, что работы над ракетой "Циркон" идут по графику. Ракета, по данным главы государства, развивает скорость около 9 Махов и сможет поражать на дальности более 1 тыс. км как надводные, так и наземные цели.

В конце 2018 года источник в ОПК сообщал ТАСС, что с начала испытаний "Циркона" по морским мишеням на дальностях в несколько сотен километров были проведены более 10 пусков. Согласно сведениям СМИ, стрельбы с морской платформы проводились в 2016, 2017 и 2018 годах.

Предполагается, что носителями "Цирконов" станут корабли и подводные лодки, которые в настоящее время имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр" или "Оникс". Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко 8 ноября сообщил о планах развернуть "Цирконы" на проходящих модернизацию фрегате "Маршал Шапошников" и многоцелевой атомной подводной лодке проекта 949А "Иркутск". До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что в перспективе этими гиперзвуковыми ракетами может быть оснащен корвет "Гремящий".

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