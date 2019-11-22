В России ведутся работы по созданию тяжелого транспортного самолета "Слон"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. профессора Н.Е. Жуковского представил аэродинамическую модель сверхтяжёлого четырехмоторного транспортного самолета "Слон", который придет на смену Ан-124 "Руслан". Об этом пишет еженедельник "Звезда".

Работы над проектом ведутся с 2015 года. В 2017 году он получил официальное одобрение на авиакосмическом салоне МАКС в Жуковском. Сейчас модель готова для продувки в аэродинамической трубе (АТ).

Дальность полета у нового самолета определена в 7 тыс. км, а крейсерская скорость - 850 км/ч при грузоподъёмности до 180 тонн. Работы ведутся в рамках контракта с Минпромторгом России.

Для того чтобы поднять самолет в воздух, необходимы соответствующие силовые установки, которыми обладают только Россия, США, Франция и Великобритания. Тем не менее, в настоящее время подобного самолета в мире пока еще нет.

Создание такого воздушного судна стало возможно в России также из-за высокого уровня создания новых сплавов. В настоящее время в стране работает лаборатория перспективных материалов под руководством профессора Оганова. Там рассчитывают состав еще несуществующих материалов, которые потом реализуются натурно. "Наиболее трудоемкой была работа над крылом, которое отличается сложной пространственной формой для обеспечения высоких аэродинамических характеристик на крейсерских режимах", - заявил заместитель начальника технологического отдела опытного производства ЦАГИ Андрей Сидоров.

Сейчас перспективному транспортному самолету "Слон" предстоят испытания в трубе переменной плотности воздушного потока, но общая концепция и силовая конструкция воздушного судна учёными уже определена. После того, как данный этап испытаний будет пройден, могут быть уточнены некоторые второстепенные составляющие базовой платформы.