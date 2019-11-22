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Страны ОДКБ присоединись к системе межведомственного взаимодействия РФ в области обороны

Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что такое происходит впервые

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Центр кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вошел в систему межведомственного взаимодействия при Минобороны РФ. Об этом сообщил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Важно отметить, что налажен информационный обмен с Центром кризисного реагирования ОДКБ, а также с центральными командными пунктами Белоруссии и Казахстана", - сказал Шойгу, открывая V научно-практическую конференцию, посвященную межведомственному и информационному взаимодействию при решении задач в области обороны.

Он подчеркнул, что друзья и союзники по ОДКБ присоединились к подобной работе впервые.

"Это свидетельствует о том, что направления нашей работы неизменно расширяются", - отметил глава Минобороны. По его словам, за прошедшие пять лет была усовершенствована нормативная правовая база системы межведомственного взаимодействия.

В ходе торжественного открытия конференции Шойгу поприветствовал представителей министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти и государственных организаций, которые собрались, чтобы обсудить актуальные аспекты координации совместной деятельности в области обороны.

"Создана технологическая инфраструктура, которая объединяет 55 министерств и ведомств. Выстроена эффективная система взаимоотношений с субъектами Российской Федерации. Это ежегодно подтверждается в ходе стратегических командно-штабных учений, в которых задействованы все регионы страны", - подчеркнул министр.

Госпрограмма вооружений

Шойгу также сообщил, что большое внимание уделяется реализации государственной программы вооружения. "Совместно с концернами и объединенными корпорациями ведется ежедневный мониторинг исполнения гособоронзаказа", - рассказал глава военного ведомства.

По его словам, благодаря общей системе при работе с региональными властями успешно решаются социальные вопросы. "Значительно снижена потребность в рабочих местах для членов семей военнослужащих, и практически всем нуждающимся предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях", - перечислил министр.

Он отметил, что в целом решение широкого спектра задач по развитию системы межведомственного взаимодействия требует согласованных подходов и инициативных действий.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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